Pápež dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru
Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín.
Autor TASR
Vatikán 21. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. dostal pozvánku pripojiť sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Pápež dostal pozvánku a zvažujeme, čo urobiť,“ povedal Parolin novinárom. „Myslím si, že je to niečo, čo si vyžaduje trochu času na zváženie, než prídeme s odpoveďou,“ dodal.
Tlačové oddelenie Vatikánu bezprostredne nereagovalo na žiadosť o komentár k Parolinovým vyjadreniam, uvádza Reuters.
Pozvánky do Rady mieru dostalo približne 60 krajín. Dosiaľ ich prijali napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.
