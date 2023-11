Pápež František absolvoval generálnu audienciu, stále sa necíti dobre

Vatikán 29. novembra (TASR) - Pápež František v stredu absolvoval svoju týždennú generálnu audienciu vo Vatikáne. Povedal však, že sa stále necíti dobre, a poprosil svojho asistenta, aby zaňho prečítal vyhlásenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



František má zápal na pľúcach, ktorý mu spôsobuje problémy s dýchaním. Na začiatku audiencie sa pápež nakrátko postavil a rukou načrtol znak kríža. Potom sa posadil a slabým hlasom povedal, že sa necíti dobre, a preto by jeho vyhlásenie neznelo pekne, keby ho prečítal. Následne podal papier s vyhlásením svojmu pobočníkovi.



Vatikán v utorok oznámil, že František na žiadosť lekárov ruší plánovanú trojdňovú cestu na klimatickú konferenciu COP28 v Dubaji. Pápež mal do Spojených arabských emirátov vycestovať v piatok a do Ríma sa vrátiť v sobotu.



Vatikán v utorok zároveň oznámil, že pápežov zdravotný stav sa zlepšil, no poukázal na to, že František má chrípku a "zápal dýchacích ciest".



Jednou z priorít Františkovho pápežstva je práve ochrana životného prostredia, preto sa chcel nejakým spôsobom zapojiť do diskusie v Dubaji, uviedol Vatikán. Zatiaľ nie je jasné, či svoj príhovor na klimatickej konferencii neprednesie pápež aspoň prostredníctvom videospojenia.



Františkovi, ktorý by mal o tri týždne dovŕšiť 87 rokov, odstránili ešte v mladosti časť pľúcneho laloka. Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil viacerým zdravotným problémom. Začiatkom tohto roka ho napríklad hospitalizovali s bronchitídou a pre dlhodobé problémy s kolenom používa invalidný vozík.