Pápež František: Boh nerobí rozdiely medzi občanmi a utečencami

Vatikán 6. mája (TASR) - Pápež František odsúdil vo štvrtok "agresívny" nacionalizmus a vyzval všetkých kresťanov, aby nasledovali posolstvo evanjelia o otvorenej a ústretovej cirkvi, ktorá nerobí rozdiely medzi "občanmi a cudzincami" či "obyvateľmi a hosťami" jednotlivých krajín. Urobil tak vo svojom výročnom posolstve adresovanom migrantom a utečencom, z ktorého citovala agentúra AP.



Pandémia koronavírusu podľa Františka ukázala, ako je idea ľudskej spolupatričnosti "rozdrobená a zmrzačená", pričom chudobní a marginalizovaní za to "platia najvyššiu cenu". Myšlienka spolupatričnosti sa podľa pápeža "rozpadá pod vplyvom krátkozrakých a agresívnych foriem nacionalizmu a radikálneho individualizmu". František pritom zdôraznil, že práve utečenci "obohacujú vieru, cirkev, ako aj jeden druhého".



Poukazovanie na problematiku utečencov a migrantov je jednou z pápežových priorít, píše AP. Dôkazom je podľa tejto agentúry aj skutočnosť, že jeho prvá cesta po nástupe do pápežského úradu viedla práve na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je jedným hlavných vstupných brán migrantov do Európy. František pritom na svojich zahraničných návštevách pravidelne navštevuje utečenecké tábory a raz dokonca do Vatikánu priviezol svojim lietadlom desiatky sýrskych utečencov, pripomína AP.