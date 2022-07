Pápež František chce menej cestovať, nevylučuje možnosť odstúpenia

Vatikán 30. júla (TASR) - Pápež František v sobotu povedal, že už viac nemôže cestovať do zahraničia v rovnakom rozsahu ako predtým. Zároveň nevylučuje odstúpenie z pápežského úradu v prípade zhoršenia zdravotných problémov. Uviedol to v pondelok na palube lietadla pri návrate z návštevy Kanady. TASR správu prevzala od agentúr AFP a DPA.



"Nemyslím si, že dokážem cestovať rovnakým tempom ako doteraz," povedal novinárom 85-ročný pápež, ktorý trpí bolesťami kolena a počas šesťdňovej návštevy Kanady bol odkázaný na invalidný vozík.



"Myslím si, že v mojom veku a s týmto obmedzením (problémy s kolenom) sa musím trochu šetriť, aby som mohol cirkvi slúžiť alebo popremýšľať o možnosti odstúpenia," uviedol pápež František. Dodal, že momentálne o svojej rezignácii neuvažuje, ale to podľa neho neznamená, že k tomu nemôže dôjsť pozajtra.



Pápež však dodal, že napriek zdravotným problémom chce aj naďalej cestovať a ako vysvetlil, návštevy môžu byť jednoducho naplánované v trochu menšom rozsahu.



František sa v Kanade ospravedlnil pôvodným obyvateľom, ktorí zažili zlé zaobchádzanie v školách vedených katolíckou cirkvou.



V sobotu na palube lietadla počas tlačovej konferencie zaobchádzanie s domorodými obyvateľmi v Kanade prirovnal ku genocíde. "Nepovedal som to slovo (v Kanade), pretože mi to neprišlo na um, ale opísal som genocídu. A požiadal som o odpustenie za toto dianie, ktoré bolo genocídou. Tiež som to odsúdil," dodal.



Kanadská vláda až do 90. rokov 20. storočia nútene poslala do 139 škôl internátneho typu, vedených katolíckou cirkvou, približne 150 000 detí Indiánov, Inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka.