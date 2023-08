Pápež František: Ďalšie Svetové dni mládeže budú v roku 2027 v Soule

Lisabon 6. augusta (TASR) - Nasledujúce Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2027 v juhokórejskom hlavnom meste Soul, oznámil v nedeľu pápež František. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Pápež František to uviedol počas omše na záver tohto podujatia, ktoré sa aktuálne konalo v portugalskom Lisabone.



Letný festival katolíckej mládeže sa tak vráti do Ázie prvýkrát od roku 1995, keď sa milióny veriacich zúčastnili na jednom z najväčších podujatí vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. vo filipínskej metropole Manila.



SDM sa spravidla konajú každé tri roky a ide o vôbec najväčšie podujatie organizované katolíckou cirkvou.



V rámci lisabonských SDM sa konali koncerty, bohoslužby či prednášky. Podujatie vyvrcholilo bohoslužbou na predmestí portugalskej metropoly.



Soulská arcidiecéza odhaduje, že na SDM do juhokórejskej metropoly príde 700.000 až jeden milión pútnikov vrátane zhruba 300.000 návštevníkov zo zahraničia, píše agentúra Jonhap.