Pápež František je hlboko zarmútený tragickou zrážkou vlakov v Indii

Vatikán 3. júna (TASR) - Pápež František v sobotu vyjadril zármutok nad tragickou zrážkou vlakov v Indii, ktorá si vyžiadala najmenej 288 obetí na životoch a vyše 900 zranených. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Pápež uviedol, že ho "hlboko zarmútila obrovská strata životov" spôsobená piatkovou zrážkou troch vlakov vo východoindickom štáte Urísa. Ide o najsmrteľnejšiu vlakovú nehodu v Indii za vyše 20 rokov.



"Zverujúc duše zosnulých do láskyplného milosrdenstva Všemohúce, vyjadruje (pápež František) od srdca úprimnú sústrasť tým, ktorí žialia nad svojou stratou," uviedol kardinál Pietro Parolin v telegrame zverejnenom Vatikánom.



"Jeho svätosť sa tiež modlí za veľký počet ranených a snahy členov záchranného tímu," uvádza sa v telegrame adresovanom apoštolskému nunciovi v Indii Leopoldovi Girellimu.



K nehode prišlo, keď sa vykoľajil rýchlik smerujúci do mesta Kalkata, ktorý následne spadol na vedľajšiu koľaj. Do vykoľajeného vlaku o niekoľko minút neskôr narazil druhý rýchlik a niektoré z jeho vozňov sa zrazili tiež s nákladným vlakom stojacim neďaleko, opisuje nehodu AFP.