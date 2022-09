Pápež František je ochotný kedykoľvek navštíviť Čínu

Vatikán 13. septembra (TASR) - Pápež František v utorok vyhlásil, že je ochotný kedykoľvek navštíviť Čínu. Novinárom na palube lietadla smerujúceho do Kazachstanu však neposkytol informácie o tom, že by sa počas svojej apoštolskej návštevy tejto stredoázijskej krajiny mal stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Najvyšší pontifex v utorok začal návštevu Kazachstanu. Na otázku, či sa v rámci nej stretne aj so Si Ťin-pchingom, keďže obaja sa budú v stredu nachádzať v kazašskej metropole Nur-Sultan, pápež odpovedal, že o tom "nemá informácie".



Pápež František sa už dlhší čas snaží zlepšiť vzťahy medzi Čínou a Svätou stolicou. V júli pre Reuters uviedol, že by chcel obnoviť spornú dohodu o vymenovaní nových rímskokatolíckych biskupov pre Čínu.



František sa v Kazachstane zúčastní na mierovom stretnutí svetových náboženských predstaviteľov. Chýbať však medzi nimi bude ruský pravoslávny patriarcha Kirill, ktorý je známy podporou Kremľu a invázie Ruska na Ukrajinu. Kirill sa na stretnutí pôvodne mal zúčastniť a pápež František niekoľkokrát aj vyjadril ochotu hovoriť s ním.



Si Ťin-pching navštívi Nur-Sultan v rámci plánovanej štátnej návštevy Kazachstanu a Uzbekistanu, kde sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS), ktorá združuje postsovietske stredoázijské republiky, a tiež Čínu, Indiu, Rusko a Pakistan.