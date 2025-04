Pápež František má na Zelený štvrtok v pláne návštevu väznice v Ríme

Rím 16. apríla (TASR) - Pápež František by vo štvrtok mal zavítať do väznice Regina Coeli v rímskej štvrti Trastevere južne od Vatikánu, uviedla v stredu agentúra ANSA s odvolaním sa na vatikánske zdroje.



Pápež aj v predchádzajúcich rokoch na Zelený štvrtok navštevoval väznice a vykonával tam obrad umývania nôh ako pripomienku na Ježiša, ktorý podľa kresťanského učenia umyl pri Poslednej večeri nohy 12 apoštolom.



Táto avizovaná pápežova návšteva bude súkromná. Uskutoční sa vo štvrtok popoludní, ale iba ak to pápežov zdravotný stav dovolí.



František sa momentálne zotavuje po 38 dní trvajúcej hospitalizácii, počas ktorej v rímskej nemocnici bojoval so život ohrozujúcim obojstranným zápalom pľúc.



V kresťanských cirkvách sa vo štvrtok začína slávenie veľkonočných sviatkov s minimálne šiestimi náročnými obradmi za štyri dni vrátane Veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania v sobotu večer, ktorá je z týchto obradov najdlhšia. Zatiaľ nie je známe, v akej miere sa na nich pápež zúčastní. Podľa rozpisu zverejneného Vatikánom budú obrady viesť vybraní kardináli.