Pápež František o rok navštívi Turecko, oznámil patriarcha Bartolomej

Lisabon 16. mája (TASR) - Pápež František plánuje na budúci rok navštíviť Turecko. Urobí tak pri príležitosti 1700. výročia Prvého nicejského koncilu, ktorý bol vôbec prvým cirkevným snemom s účasťou biskupov z celého kresťanského sveta. Oznámil to vo štvrtok v Lisabone carihradský pravoslávny patriarcha Bartolomej, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



"Jeho Svätosť pápež František si želá, aby sme toto významné výročie oslávili spoločne," uviedol Bartolomej.



Pápež podľa neho plánuje najprv navštíviť sídlo carihradského ekumenického patriarchu v Istanbule a neskôr sa vyberie to tureckého mesta Iznik, niekdajšej Nicey, ktorá bola od mája do júla 325 dejiskom spomínaného koncilu za účasti cisára Konštantína.



Bartolomej spresnil, že usporiadanie pápežovej návštevy dostane za úlohu osobitná komisia a Vatikán v tejto súvislosti čoskoro osloví aj tureckú vládu.



František vlani v decembri dovŕšil 87 rokov a v uplynulom období ho sužovali viaceré zdravotné ťažkosti. Vlani mal opakované respiračné ochorenia a v poslednom čase sa v dôsledku problémov s kolenom pohybuje s paličkou alebo na invalidnom vozíku. Tento rok už zrušil viacero podujatí, nezúčastnil sa napríklad ani na veľkopiatkovej procesii v Ríme.



Zahraničné cesty však má v pláne. V septembri tohto roku má navštíviť Indonéziu, Papuu Novú Guineu, Východný Timor a Singapur. Krátko nato má vycestovať aj do Belgicka.



Najvýznamnejším výstupom Prvého nicejského koncilu z roku 325 je definovanie božskej podstaty Ježiša Krista a takzvané nicejské vyznanie viery, ktoré o polstoročie neskôr doplnili na druhom ekumenickom koncile v Carihrade a používa sa v liturgii na kresťanskom Východe i Západe dodnes.