Pápež František: Na dosiahnutie mieru sú potrebné poctivé kompromisy

Luxemburg 26. septembra (TASR) — Na dosiahnutie mieru sú potrebné poctivé kompromisy, vyhlásil pápež František vo štvrtok v Luxembursku na úvod svojej krátkej návštevy tejto krajiny, píše TASR podľa agentúry ANSA.



Pápež vo svojom prejave zdôraznil "výhody mieru oproti hrôzam vojny, (výhody) integrácie a podpory migrantov pred ich segregáciou", ako aj „výhody spolupráce medzi národmi pred škodlivými dôsledkami pritvrdzovania postojov a sebeckého a krátkozrakého a dokonca násilného sledovania vlastných záujmov".



"Vskutku potrebujeme ľudí s autoritou, aby sa dôsledne a trpezlivo venovali poctivým rokovaniam s cieľom prekonať rozdiely, v duchu pripravenosti nájsť poctivé kompromisy, ktoré nič nepodkopávajú a ktoré, naopak, dokážu zaistiť bezpečnosť a mier pre všetkých," vyhlásil pápež František.



"Zdá sa, že ľudské srdce nie vždy vie, ako si ctiť spomienky a pravidelne schádza z cesty a vracia sa na tragickú cestu vojny," povedal ďalej pápež. "V záujme vyliečenia tejto veľmi nebezpečnej sklerózy, ktorou ťažko trpia národy a ktorá ich uvrhuje do dobrodružstiev za ohromnú cenu, do stále nových a nezmyselných masakier, je potrebné sústrediť sa na hodnoty, ktoré bránia šialenstvu a nezodpovednému návratu k opakovaniu tých istých chýb z minulosti," dodal.



Pápežova návšteva Luxemburska a Belgicka je naplánovaná od štvrtka do nedele, ide o jeho 46. cestu do cudziny.