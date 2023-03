Pápež František navštívil v nemocnici Genelli deti, jedno pokrstil

Vatikán 31. marca (TASR) - Pápež František pokrstil v piatok bábätko a pozdravil deti v nemocnici Genelli v Ríme. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Pápeža v tejto nemocnici hospitalizovali vo štvrtok so zápalom priedušiek. Lekári mu podávali antibiotiká formou infúzií a jeho zdravotný stav sa rýchlo zlepšoval.



František (86) sa má vrátiť domov do Vatikánu v sobotu, čaká sa len na výsledky najnovších lekárskych testov. Na druhý deň, na Kvetnú nedeľu, sa má zúčastniť na omši na Námestí svätého Petra. Touto bohoslužbou sa začne séria obradov Veľkonočného týždňa.



Na videu z nemocnice z piatka popoludnia je František zachytený, ako stojí pri nemocničnej postieľke a krstí bábätko. Na inej fotografii zasa dáva ďalšiemu dieťaťu veľkonočné vajíčko.



Vatikán informoval, že pápež sa zdržal približne 30 minút v na detskom onkologickom oddelení, potom sa vrátil do svojej nemocničnej izby.



Dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re oznámil, že kardináli budú pápežovi pomáhať počas obradov Veľkonočného týždňa a prevezmú povinnosti pri oltári.



Veľkonočný týždeň je naplnený množstvom obradov a rituálov, ktoré môžu byť fyzicky vyčerpávajúce, napríklad nočná krížová procesia na Veľký piatok v rímskom Koloseu.



Pápež už vlani musel sledovať niektoré veľkonočné rituály len ako divák, pretože ho trápili bolesti kolena. Niektoré obrady zaňho odslúžili kardináli.



"Keď žijeme s vierou, skúšky a ťažkosti života slúžia na očistenie našich sŕdc - menia sa na pokornejšie a otvorenejšie Bohu," napísal pápež v piatok v tvíte.