Pápež František odcestoval na návštevu Mongolska

Rím 31. augusta (TASR) - Pápež František odcestoval vo štvrtok na návštevu Mongolska. Jeho cesta potrvá do pondelka. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Pápež by mal v mongolskej metropole Ulánbátar pristáť v piatok o 4.00 h SELČ. Bude prvým pápežom, ktorý Mongolsko navštívi.



Viac než polovica obyvateľov tejto 3,3 miliónovej krajiny sú budhisti a k rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 1450 osôb, píše Reuters.



V sobotu má vystúpiť s prejavom a v nedeľu absolvuje stretnutia s predstaviteľmi iných vierovyznaní. Medzi účastníkmi by mal byť aj hlavný predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi v Mongolsku.



Pápež by sa počas návštevy mal venovať aj téme ochrany životného prostredia. Mongolsko patrí medzi krajiny najviac zasiahnuté klimatickou zmenou a priemerné teploty sa tam od roku 1940 zvýšili o viac než dva stupne Celzia. Približne tri štvrtiny krajiny sa mení na púšť a od roku 1980 tam vyschlo viac než 200 malých jazier.



Nadmerná ťažba nerastných surovín predstavuje záťaž pre zásoby vody a Ulánbátar patrí medzi najviac znečistené mestá na svete, najmä z dôvodu spaľovania uhlia.