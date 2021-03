Pápež František odletel na historickú návštevu Iraku

Rím 5. marca (TASR) - Pápež František odletel v piatok ráno z Ríma na historickú návštevu Iraku, informovala agentúra AFP. Do Bagdadu by mal podľa servera Vatican News priletieť okolo 14.00 miestneho času (12.00 h SEČ).



Pápež bude v Iraku v dňoch 5.-8. marca. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po vyše ročnej prestávke, ktorú si vynútila súčasná pandémia koronavírusu. František sa zároveň stane prvým najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi, ktorý navštívi túto arabskú krajinu.



František počas pobytu v Iraku navštívi metropolu Bagdad, ruiny starovekého mesta Ur spätého s pamiatkou biblického patriarchu Abraháma, ako aj mestá Arbíl a Mósul na severe krajiny.



V sobotu by mal František odslúžiť omšu v Chaldejskej katedrále sv. Jozefa v Bagdade a v nedeľu zase na štadióne v Arbíle. V pondelok ráno odletí naspäť do Ríma.



Irak je domovom relatívne početnej kresťanskej menšiny, ktorej príslušníci boli v posledných rokoch prenasledovaní extrémistami z Islamského štátu (IS) a mnohí boli donútení opustiť svoje domovy.