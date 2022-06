Pápež František odložil plánovanú návštevu Južného Sudánu a KDR

Vatikán 10. júna (TASR) - Pápež František odloží plánovanú návštevu Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Južného Sudánu pre pretrvávajúce zdravotné problémy s kolenom. V piatok to oznámil hovorca Vatikánu Matteo Bruni, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Na žiadosť jeho (Františkových) lekárov a aby neboli ohrozené výsledky liečebnej terapie, ktorú (pápež) podstupuje so svojím kolenom, bol Svätý Otec nútený s ľútosťou odložiť svoju apoštolskú cestu do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu," uviedol Bruni.



Pápež mal navštíviť tieto dve africké krajiny v termíne od 2. do 7. júla. Nový termín apoštolskej cesty Vatikán zatiaľ neoznámil.



František odložil zo zdravotných dôvodov aj svoju cestu do Libanonu naplánovanú na jún, oznámil na začiatku mája libanonský minister pre cestovný ruch Walíd Nasár.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi už niekoľko mesiacov trpí bolesťami pravého kolena, čo ho počas uplynulých týždňov prinútilo zrušiť viacero stretnutí i účasť na náboženských podujatiach.