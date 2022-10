Pápež František odsúdil raketové útoky na ukrajinské mestá

Vatikán 12. októbra (TASR) - Pápež František v stredu počas generálnej audiencie vo Vatikáne odsúdil "neutíchajúce bombardovanie" ukrajinských miest a zároveň vyzval tých, ktorí majú "osud vojny vo svojich rukách," aby s ostreľovaním prestali. TASR správu prevzala z webovej stránky Vatican News a denníka The Guardian.



"Moje srdce sa vždy obracia k ukrajinskému ľudu, najmä k tým, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých bombardovaním," povedal pápež veriacim na vatikánskom Námestí sv. Petra. Zároveň sa modlil za to, aby zainteresované strany "zastavili tento uragán násilia a opätovne nastolili mierové spolužitie".



Najvyšší pontifex vyzval ešte na začiatku októbra ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil "špirálu násilia a smrti" na Ukrajine. Bola to doposiaľ najsilnejšia výzva hlavy katolíckej cirkvi za uplynulých sedem mesiacov od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Pápež ju priamo Putinovi adresoval na Námestí sv. Petra a zároveň odsúdil "absurdnú" hrozbu jadrovej vojny.



František vtedy vyzval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby bol "otvorený" vážnym mierovým návrhom. Vyzval tiež medzinárodné spoločenstvo, aby "využilo všetky diplomatické prostriedky" na ukončenie tejto "obrovskej tragédie" a hrôz vojny.



Agentúra AFP pripomenula, že išlo o prvý prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čo sa pápež argentínskeho pôvodu obrátil priamo na Putina. František sa už od februára usiluje otvoriť cestu pre dialóg s Moskvou a odsudzuje "krutú a nezmyselnú vojnu".