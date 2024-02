Pápež František odsudzuje nárast útokov proti židom

Vatikán 3. februára (TASR) - Pápež František v sobotu odsúdil nárast útokov proti židom i prejavov antisemitizmu, ktorý badať po celom svete od vypuknutia vojny v palestínskom Pásme Gazy.



"My, katolíci, sme veľmi znepokojení strašným nárastom útokov proti židom na celom svete," napísal pápež v liste "židovským bratom a sestrám v Izraeli".



"Všetky prejavy nenávisti voči židom a judaizmu sú hriechom proti Bohu," píše sa v pápežovom liste citovanom podľa agentúry ANSA sobotňajším vydaním vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano.



L'Osservatore Romano uvádza, že adresátom listu je izraelská vedkyňa a teologička Karma Ben Jochananová, ktorá patrí k podporovateľom výzvy za upevnenie židovsko-kresťanského priateľstva po bezprecedentnom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Túto výzvu adresovanú pápežovi podpísalo približne 400 rabínov a vedcov.



Pápež vo svojom posolstve konštatuje, že vojna v Pásme Gazy vyvolala vo svetovej verejnej mienke rozdelenie, ktoré niekedy vyúsťuje do foriem antisemitizmu a antijudaizmu. Dodal, že katolícka cirkev odmieta a odsudzuje všetky ich formy "ako hriech proti Bohu".



František súčasne vyjadril nádej v "čoraz užšiu spoluprácu pri odstraňovaní týchto javov". Upozorňuje pritom, že "v týchto časoch pustošenia" je ťažké vidieť "budúci horizont, v ktorom svetlo nahradí tmu, v ktorom priateľstvo nahradí nenávisť (....) My, židia a katolíci, sme však svedkami práve takéhoto horizontu."



Na záver svojho listu pápež konštatuje, že spoločne treba ešte veľa urobiť pre to, aby "sme zabezpečili, že svet, ktorý zanecháme tým, čo prídu po nás, bude lepší".



Vyjadril však presvedčenie, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa "môžeme naďalej spolupracovať".



Karma Ben Jochananová vyjadrila pápežovi vďačnosť za jeho slová a prijala jeho pozvanie "spolupracovať, aby sa odstránila nenávisť a násilie a otvorili sa dvere skutočnému mieru pre všetkých", ktorí žijú vo Svätej zemi.



"Pripájame sa k presvedčeniu, že náboženstvá môžu byť tvorivými silami schopnými otvárať cesty, ktoré by inak zostali uzavreté," konštatovala v reakcii Karma Ben Jochananová.



Vojna v palestínskom Pásme Gazy sa začala po tom, ako teroristické komandá palestínskeho hnutia Hamas a ďalších ozbrojených formácií 7. októbra prenikli cez hranicu na územie juhu Izraela a v tamojších kibucoch a dedinách terorizovali a vraždili miestne obyvateľstvo.



Na ústupe sa zmocnili vyše 200 rukojemníkov, ktorých zavliekli do Pásma Gazy, kde veľkú časť z nich väznia doteraz.



Izrael na tento vpád reagoval intenzívnym ostreľovaním a náletmi na Pásmo Gazy, ktoré neskôr rozšíril aj na pozemnú operáciu. Tá si vyžiadala už stovky obetí a zranených a spôsobila v Pásme Gazy i kritickú humanitárnu situáciu.