Pápež František oslávil 87. narodeniny

Rím 17. decembra (TASR) - Pápež František v nedeľu oslávil svoje 87. narodeniny v spoločnosti približne 200 rodín na každoročnej oslave, ktorú organizuje vatikánska pediatrická klinika poskytujúca podporu matkám a deťom v tiesni. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.



František túto tradíciu udržiava od nástupu do funkcie v roku 2013. Nedeľnajšia oslava zahŕňala spev aj tanec detí, po ktorom nasledovalo krátke cirkusové predstavenie.



Pápežovi k jubileu zagratulovali vrchnolní predstavitelia Talianska vrátane premiérky Giorgie Meloniovej, predsedov hornej a dolnej komory parlamentov, ministra zahraničných vecí, ako aj prezidenta Sergia Matarellu.



"Vo svete, v ktorom sa k nikdy nespiacim konfliktom, žiaľ, pridávajú nové spory, vaša neustála pastoračná činnosť naďalej pripomína všetkým potrebu vytvárať riešenia, ktoré obnovia mier tým, že do centra činnosti medzinárodného spoločenstva postavia človeka - s jeho neodňateľnou dôstojnosťou," uviedol Matarella a pápežovi k narodeninám zablahoželal v mene všetkých Talianov.



František sa len nedávno zostavil z akútnej infekčnej bronchitídy, pre ktorú musel zrušiť viacero udalostí zo svojho programu vrátane plánovanej účasti na klimatickej konferencii OSN (COP28) v Dubaji, kam sa chystal vycestovať začiatkom decembra.



Ešte v mladosti mu odstránili časť pľúcneho laloka. Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil už viacerým zdravotným problémom. Začiatkom tohto roka ho napríklad hospitalizovali s bronchitídou a pre dlhodobé problémy s kolenom používa invalidný vozík.