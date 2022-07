Pápež František označil nadchádzajúcu návštevu Kanady za kajúcnu púť

Vatikán 17. júla (TASR) - Pápež František v nedeľu uviedol, že jeho nadchádzajúca návšteva Kanady bude "kajúcnou púťou". Počas tejto apoštolskej cesty sa má pápež stretnúť s domorodými obyvateľmi, ktorí prežili zneužívanie spáchané v internátnych školách prevádzkovaných katolíckou cirkvou. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Budúcu nedeľu, ak Boh dá, odchádzam do Kanady," povedal František na vatikánskom Námestí svätého Petra v zjavnom odkaze na zdravotné problémy, pre ktoré musel odložiť plánovanú cestu do Afriky.



Pápežova návšteva Kanady, počas ktorej zavíta do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit, sa uskutoční od 24. do 30. júla. Táto apoštolská cesta je dôležitým krokom v úsilí Františka reagovať na škandál týkajúci sa sexuálneho zneužívania detí duchovnými a desaťročí utajovania týchto skutkov. Očakáva sa, že pápež zopakuje ospravedlnenie, ktoré v apríli vo Vatikáne predniesol kanadským delegáciám, píše AFP.



"Vyjadril som môj smútok a solidaritu za škody, ktoré utrpeli. A teraz sa chystám vykonať kajúcnu púť, ktorá, dúfam, s Božou milosťou prispeje k už začatej ceste uzdravenia a zmierenia," povedal František.



V rámci vládnej politiky násilnej asimilácie v Kanade od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia umiestnili do 139 internátnych škôl 150.000 detí pôvodných obyvateľov. Mesiace alebo roky tak strávili v odlúčení od svojich rodín, jazyka a kultúry, pričom mnohé z nich fyzicky alebo sexuálne zneužívali zamestnanci týchto inštitúcií.



Predpokladá sa, že tisíce detí zomreli v týchto internátnych školách na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti. Od mája 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili úrady vyše 1300 neoznačených hrobov.