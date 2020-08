Pápež: Po pandémii máme príležitosť vybudovať čestnejšiu spoločnosť

Vatikán 19. augusta (TASR) – Koronavírusová pandémia by mala byť príležitosťou vybudovať čestnejšiu a ekologickejšiu spoločnosť, povedal pápež František na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii.



Zároveň dodal, že sa už nemôžeme ako ľudstvo vrátiť k situácii spred koronakrízy, ak by to malo znamenať sociálne nepomery a ničenie životného prostredia. Píše o tom agentúra DPA.



Najvyšší pontifex tiež apeloval na svetové vlády, aby po vyvinutí vakcíny proti koronavírusu túto očkovaciu látku prerozdeľovali spravodlivo medzi bohatých aj chudobných občanov.



Pápež konštatoval, že na pomoc chudobným nestačí len charitatívna práca, a vyslovil sa za vznik spravodlivejšieho modelu hospodárskeho vývoja, ktorý by sa zameral na príčiny nerovností v rámci rôznych vrstiev populácie.



„Táto pandémia odhalila ťažkú situáciu pre chudobných a veľkú nerovnosť, ktorá panuje tomuto svetu. Vírus – nerobiac rozdiely medzi ľuďmi – natrafil počas svojej ničivej cesty na veľkú nerovnosť i diskrimináciu, ktoré ešte zvýraznil," citovala pápeža agentúra AP.