Pápež František po príchode do Japonska vyzval na jadrové odzbrojenie

Pápež František vystupuje z lietadla počas príletu na letisko v Tokiu 23. novembra 2019. Svätý Otec pricestoval na trojdňovú návštevu Japonska. Foto: TASR/AP

Tokio 23. novembra (TASR) - Pápež František pricestoval v sobotu do Tokia, kde sa začína druhá časť jeho aktuálneho ázijského turné. V Japonsku zostane do utorka 26. novembra, píše agentúra AFP.Pápež krátko po pristátí na letisku v Tokiu, kam priletel po návšteve Thajska, apeloval v prospech spoločných opatrení na úplné odstránenie jadrových zbraní.povedal František po uvítacom obrade. Zhodenie jadrových bomb na tieto dve mestá označil zaNávštevu Hirošimy i Nagasaki má 82-ročný pápež argentínskeho pôvodu na programe v nedeľu. Zhodenie amerických atómových bômb na tieto mestá v auguste 1945 si vyžiadalo najmenej 214.000 mŕtvych a prispelo k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí - niekoľko mesiacov po tom, ako v Európe kapitulovalo nacistické Nemecko.V pondelok 25. novembra sa hlava katolíckej cirkvi stretne s cisárom Naruhitom, premiérom Šinzóom Abem a na štadióne v Tokiu bude celebrovať omšu.Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.Ide o tretiu pápežovu cestu do Ázie a jeho 32. zahraničnú cestu. Prichádza ho do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia.