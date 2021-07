Pápež František podstúpi plánovanú operáciu

Vatikán 4. júla (TASR) - Pápež František sa v nedeľu popoludní vydal do nemocnice na plánovanú operáciu. Pápež, ktorý na poludnie ako obvykle predniesol modlitbu Anjel Pána s veriacimi zhromaždenými na Svätopeterskom námestí, opustil popoludní svoj domov v Casa Santa Marta. Potvrdil to tlačový hovorca Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení pre akreditovaných novinárov.



"Dnes popoludní sa Jeho Svätosť pápež František vydal na Polikliniku A. Gemelliho v Ríme, kde sa podrobí plánovanej operácii symptomatickej divertikulárnej choroby hrubého čreva," uviedol Bruni, ktorého citoval informačný portál Svätej stolice Vatican News.



"Operáciu vykoná profesor Sergio Alfieri. Po operácii bude vydaná nová lekárska správa," dodal Bruni.



Len niekoľko hodín predtým pápež František oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko.



Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.