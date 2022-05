Pápež František pre zdravotné problémy možno odloží návštevu Libanonu

Vatikán 9. mája (TASR) - Pápež František možno odloží júnovú návštevu Libanonu pre pretrvávajúce zdravotné problémy s kolenom. V pondelok to napísala vatikánska spravodajská stránka Il Sismografo citujúc libanonské médiá. TASR prevzala správu od agentúry APA.



O ceste hlavy katolíckej cirkvi do Libanonu napísal na začiatku apríla v príspevku na sociálnej sieti Twitter prezidentský úrad v Bejrúte. Vatikán ju doposiaľ oficiálne nepotvrdil. "Je to možnosť, ktorou sa zaoberáme," povedal na začiatku apríla hovorca Svätej stolice Matteo Bruni.



Františka trápia bolesti v pravom kolene už niekoľko mesiacov. Minulý týždeň sa na audiencii vo Vatikáne objavil prvýkrát na invalidnom vozíku.



Pápež v marci prijal libanonského prezidenta Michela Aúna. Vyjadril pritom znepokojenie nad ekonomickou situáciou v krajine a prisľúbil, že Libanon navštívi.



Libanon je domovom jednej z najväčších kresťanských komunít na Blízkom východe. Podľa libanonskej ústavy musí byť prezidentom kresťan a miesta vo vláde a parlamente sú taktiež rozdelené podľa náboženského kľúča. Od roku 2019 zápasí krajina s hospodárskou krízou, vplyvom ktorej sa ocitlo viac ako 80 percent obyvateľov v chudobe.