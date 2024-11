Pápež František: Preskúmajte, či v Gaze nedochádza ku genocíde

Rím 17. novembra (TASR) — Pápež František vyzval na prešetrenie izraelských útokov v Gaze, či nemajú znaky genocídy. Vyplýva to z úryvkov z pripravovanej knihy k Jubilejnému roku 2025, ktoré zverejnili v nedeľu. TASR informuje podľa agentúr AP a Vatican News.



Autorom knihy "Nádej nikdy nesklame. Pútnici k lepšiemu svetu" je Hernán Reyes Alcaide vo vydavateľstve Piemme. Kniha oficiálne vychádza v utorok 19. novembra v Taliansku, Španielsku a Latinskej Amerike. Pápež mal redakčnú kontrolu pri jej príprave.



"Podľa niektorých odborníkov má to, čo sa deje v Gaze, znaky genocídy," uviedol pápež v jednom z úryvkov, ktoré zverejnil taliansky denník La Stampa. "Mali by sme starostlivo preskúmať, či to zapadá do technickej definície formulovanej právnikmi a medzinárodnými orgánmi," dodal.



Pápež František tým po prvýkrát otvorene vyzval na prešetrenie obvinení voči Izraelu. V septembri povedal, že izraelské útoky v Gaze a Libanone boli "nemorálne" a neprimerané, a že armáda Izraela porušila pravidlá vedenia vojny.



Minulý rok sa František stretol oddelene s príbuznými izraelských rukojemníkov v Gaze, ktorých uniesol Hamas a s Palestínčanmi, ktorí prežili vojnu. Použil počas nich slová "terorizmus" aj "genocída", ktorým sa vatikánski diplomati zvyčajne vyhýbajú.



Vojna sa začala po teroristickom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, pričom jeho bojovníci zabili asi 1200 ľudí a 250 uniesli ako rukojemníkov do Gazy. Následné vojenské operácie Izraela zabili asi 43.000 ľudí podľa zdravotníckych predstaviteľov v Gaze, ktorí nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi Hamasu.



František v knihe hovorí aj o migrácii a integrácii migrantov v hostiteľských krajinách.



"Vzhľadom na túto výzvu nemôže žiadna krajina zostať sama a nikomu nenapadne riešiť problém prostredníctvom reštriktívnejších a represívnejších zákonov, niekedy schválených pod tlakom strachu alebo pri hľadaní volebných výhod," povedal Francis. "Naopak, tak ako vidíme, že existuje globalizácia ľahostajnosti, musíme reagovať globalizáciou charity a spolupráce," dodal.