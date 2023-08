Pápež František pricestoval do Lisabonu na Svetové dni mládeže

Vatikán/Lisabon 2. augusta (TASR) — Pápež František v stredu dopoludnia priletel do portugalskej metropoly Lisabon, kde sa zúčastní na Svetových dňoch mládeže (SDM). Očakáva sa, že pri tejto príležitosti do Lisabonu príde až milión mladých ľudí z celého sveta. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Pápež zostane v Portugalsku päť dní. Jeho prvou zastávkou bude palác Belém, kde ho oficiálne privíta portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa.



Pápež na palube lietadla žartoval, že zo SDM v Lisabone "sa vráti do Ríma omladený". Osemdesiatšesťročného Františka totiž v posledných mesiacoch trápia viaceré zdravotné ťažkosti – pred dvoma mesiacmi absolvoval operáciu hernie a dlhodobo má i problémy s chôdzou.



Konferencia biskupov Portugalska potvrdila, že pápež sa súkromne stretne aj s obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými. V jeho oficiálnom programe však takýto bod nie je.



Svetové dni mládeže založil v roku 1986 zosnulý pápež Ján Pavol II. Konajú sa spravidla každé tri roky a ide o najväčšie podujatie organizované katolíckou cirkvou.



V rámci lisabonských SDM sa budú konať koncerty, bohoslužby či prednášky. Podujatie vyvrcholí bohoslužbou na predmestí portugalskej metropoly.