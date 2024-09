Pápež František pricestoval do Singapuru

Singapur 11. septembra (TASR) - Pápež František v stredu pricestoval do Singapuru, ktorý je poslednou zastávkou na jeho 12-dňovej apoštolskej ceste v juhovýchodnej Ázii a Tichomorí. TASR o tom informuje na základe správv agentúr Reuters a AFP.



Pápeža vítali na letisku davy ľudí mávajúce vlajkami Singapuru a Vatikánu. František sa v Singapure stretne s politickými predstaviteľmi vrátane prezidenta Tharmana Šanmugaratnama a predsedu vlády Lawrencea Wonga. Odslúži aj omšu na Národnom štadióne, na ktorej by sa podľa očakávaní malo zúčastniť približne 55.000 ľudí.



František je iba druhým pápežom, ktorý zavítal do Singapuru. Pred ním tento mestský štát navštívil pápež Ján Pavol II. v roku 1986. V Singapure žije 5,92 milióna ľudí, z toho 210.000 katolíkov.



Pápež pricestoval do Singapuru z Východného Timoru, kde v utorok odslúžil svätú omšu, na ktorej sa podľa odhadov zúčastnilo až 600.000 ľudí, čo predstavuje približne polovicu populácie krajiny. Predtým v rámci svojho ázijsko-tichomorského turné navštívil aj Indonéziu a a Papuu Novú Guineu. Do Vatikánu by sa mal vrátiť v piatok.