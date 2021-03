Pápež František pricestoval na historickú návštevu Iraku

Bagdad 5. marca (TASR) - Pápež František priletel v piatok popoludní miestneho času na letisko v irackom Bagdade, čím začal historickú štvordňovú návštevu tejto arabskej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Som šťastný, že môžem pokračovať v cestovaní, a táto symbolická cesta je zároveň záväzkom voči tejto krajine, ktorá už je už roky ťažko skúšaná utrpením," povedal pápež novinárom krátko pred pristátím v Bagdade.



V súvislosti s návštevou pápeža iracká vláda nasadila tisícky príslušníkov bezpečnostných zložiek a po Bagdade zriadila ešte väčší počet kontrolných stanovíšť, približuje agentúra DPA.



Pápežovo lietadlo pristálo krátko pred 14.00 h na medzinárodnom letisku v irackej metropole Bagdad, kde ho privítal tamojší premiér premiér Mustafá Kázimí. Pápeža zároveň prišli uvítať stovky Iračanov, ktorí čakali na príjazdovej ceste pred letiskom, opisuje DPA.



Pápež bude v Iraku do 8. marca. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po vyše ročnej prestávke, ktorú si vynútila súčasná pandémia koronavírusu. František sa zároveň stane prvým najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi, ktorý navštívi túto arabskú krajinu.



František počas pobytu v Iraku navštívi metropolu Bagdad, ruiny starovekého mesta Ur spätého s pamiatkou biblického patriarchu Abraháma, ako aj mestá Arbíl a Mósul na severe krajiny.



V sobotu by mal František odslúžiť omšu v Chaldejskej katedrále sv. Jozefa v Bagdade a v nedeľu zase na štadióne v Arbíle. V pondelok ráno odletí naspäť do Ríma.



Irak je domovom relatívne početnej kresťanskej menšiny, ktorej príslušníci boli v posledných rokoch prenasledovaní extrémistami z Islamského štátu (IS) a mnohí boli donútení opustiť svoje domovy.