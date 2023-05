Štrasburg 28. mája (TASR) - Pápež František prijal rezignáciu štrasburského arcibiskupa Luca Ravela, ktorý odstúpil v apríli po sťažnostiach týkajúcich sa jeho spôsobu vedenia diecézy. Podľa agentúry AFP to v sobotu uviedla Konferencia biskupov Francúzska.



AFP dodala, že štrasburská diecéza má zvláštny status, keďže podľa zmluvy - konkordátu - z čias Napoléona I. jej arcibiskupa oficiálne vymenúva francúzska vláda, ale vyberá ho Vatikán.



"Svätý otec a prezident republiky (Emmanuel Macron) spoločne prijali rezignáciu" Luca Ravela, uviedla vo vyhlásení Konferencia biskupov Francúzska.



Pápež vymenoval za administrátora diecézy Philippa Ballota, arcibiskupa neďalekého mesta Metz, ktorý bude v úrade až do vymenovania nového štrasburského arcibiskupa.



Po kritike spôsobu vedenia štrasburskej diecézy, pod ktorú patrí približne 1,3 milióna veriacich, v nej Vatikán vlani nariadil hĺbkovú kontrolu.



Veriaci z regiónu pre agentúru AFP uviedli, že Ravelov direktívny štýl odradil mnohých farníkov i cirkevných predstaviteľov. Zazlievali mu najmä odstraňovanie žien a laikov z rôznych rád v diecéze, ako aj dosadzovanie tradicionalistických kňazov s názormi, ktoré boli v rozpore so stanoviskami ich kongregácií.



Ravel obhajoval svoj štýl vedenia štrasburskej diecézy, kam prišiel v roku 2017, najmä tým, že sa musel sústrediť na prípady spojené so sexuálnym zneužívaním v cirkvi. V nedávnom rozhovore pre katolícky časopis La Vie Ravel Ravel priznal, že "tvárou v tvár bolesti a tajomstvu zla" pri riešení prípadov obťažovania "mal vyhľadať viac osobnej podpory vrátane psychologickej pomoci".



Francúzska cirkev sa spamätáva zo série škandálov sexuálneho zneužívania, ako aj zo zistení vyšetrovania z roku 2021, podľa ktorých bolo od 50. rokov minulého storočia duchovnými zneužitých 216.000 maloletých.