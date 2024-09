Pápež František priletel do Papuy-Novej Guiney

Port Moresby 6. septembra (TASR) - Pápež František v piatok pristál v Port Moresby v Papue-Novej Guinei v rámci svojej druhej zastávky počas 12-dňovej cesty po krajinách juhovýchodnej Ázie a Tichomoria. TASR informuje podľa agentúry AFP a servera Vatican News.



Pápeža na letisku očakávalo množstvo ľudí, ktorý do hlavného mesta prichádzali vo veľkých skupinách. V málo rozvinutej krajine je nedostatok ciest a preto mnohí z nich zo vzdialenejších oblastí putovali niekoľko dní pešo. V krajine bude František do pondelka 9. septembra.



Na programe má stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a diplomatmi, ako aj s s bežnými ľuďmi na ulici. Navštívi tiež svätyňu Panny Márie Pomocnice kresťanov v saleziánskom stredisku, kde sa stretne s biskupmi Papuy-Novej Guiney a Šalamúnových ostrovov, kňazmi a veriacimi. V nedeľu ráno odslúži omšu na štadióne Sira Johna Guiseho.



Ide o tretiu pápežskú návštevu v krajine s 12 miliónmi obyvateľov s prevažujúcou väčšinou kresťanov. V rokoch 1984 a 1995 sa tu dvakrát počas apoštolskej cesty zastavil Ján Pavol II.



Hlava katolíckej cirkvi pricestovala z návštevy Indonézie a navštívi aj Východný Timor a Singapur. Do Vatikánu sa vráti 13. septembra. Cesta má byť najdlhšou, akú absolvoval od začiatku svojho pontifikátu v roku 2013 - na zhruba 33.000-kilometrovej vzdialenosti prekračuje niekoľko časových pásiem na dvoch kontinentoch.



Papuu-Novú Guineu, Východný Timor a Indonéziu mal František pôvodne navštíviť už v roku 2020, jeho cestu prekazila pandémia koronavírusu.