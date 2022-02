Pápež František prvýkrát vystúpil v televíznej talk show

Vatikán 7. februára (TASR) - Vyhadzovanie odpadkov do vodných tokov je "zločin" a musí sa skončiť, ak chce ľudstvo zachrániť planétu pre budúce generácie. Uviedol to v nedeľu pápež František počas svojho vôbec prvého vystúpenia v televíznej talk show, informovali v pondelok agentúry AP a Reuters.



V hodinovom rozhovore, ktorý odvysielala talianska televízia RAI, pápež hovoril o niektorých kľúčových témach svojho pápežstva – odsúdil nadmerné výdavky na zbrojenie, ideologickú prísnosť konzervatívcov a obraňoval práva migrantov.



Pápež sa vo svojom rozhovore zameral aj na ochranu životného prostredia, ktorá sa podľa agentúry Reuters stala taktiež jednou z kľúčových tém jeho pápežstva.



"Vyhadzovanie odpadkov do mora je zločin. Zabíja to biodiverzitu, zabíja to Zem, zabíja to všetko," uviedol František.



Moderátor televíznej relácie Fabio Fazio upriamil počas rozhovoru pozornosť aj na napätie v Európe v súvislosti s Ukrajinou. František sa k tejto téme nevyjadril priamo, uviedol však, že "vojna znamená vždy skazu".



Pápež počas rozhovoru tiež opätovne naliehal na krajiny Európskej únie, aby si rozdelili migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska a Španielska zo severnej Afriky, aby sa tak predišlo vzniku spoločenského napätia v krajinách, ktoré sú migráciou nadmerne zaťažené.



Počas rozhovoru sa pápež pre uvoľnenie atmosféry venoval aj ľahším témam. Moderátor spomenul napríklad pápežovu nedávnu návštevu obchodu s hudobnými nahrávkami, pričom František sa zdôveril s tým, že rád počúva vážnu hudbu a tango.



Moderátor na toto reagoval otázkou, či 85-ročný pápež, ktorý je pôvodom z Argentíny, v mladosti zvykol tancovať tango.



"Porteo, ktorý netancuje tango, nie je porteo" uviedol pápež, pričom použil španielsky názov pre obyvateľov argentínskej metropoly Buenos Aires, jeho rodného mesta.



Pápež sa počas rozhovoru vyjadril aj k otázke priateľstva, pričom uviedol, že priateľov potrebuje a aj ich má. Síce "málo, ale za to verných".



František poskytol talianskym a zahraničných televíziám už mnoho rozhovorov, odkedy sa v marci v roku 2013 stal pápežom. V nedeľu však vôbec prvýkrát odpovedal na otázky v televíznej talk show, ktorú pravidelne sledujú milióny divákov.