Pápež František: Pšenicu nemožno používať ako vojnovú zbraň

Vatikán 1. júna (TASR) - Pápež František vyzval v stredu na odblokovanie vývozu pšenice z Ukrajiny a vyhlásil, že obilie sa nemôže používať ako "vojnová zbraň". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Blokovanie vývozu pšenice z Ukrajiny je veľmi znepokojujúce, pretože sú na nej závislé milióny ľudských životov, a to najmä v chudobnejších krajinách," uviedol František na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra.



"Zo srdca žiadam, aby bolo vynaložené maximálne úsilie na vyriešenie tohto problému, aby bolo garantované všeobecné právo na výživu. Prosím, nepoužívajte pšenicu, základu potravinu, ako vojnovú zbraň," požiadal pápež.



Vojna na Ukrajine spôsobila spolu so západnými sankciami, ktoré boli uvalené na Rusko v snahe o jeho izoláciu, nárast cien obilia, rastlinných olejov i hnojív.



Pápež František často odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu a ňou spôsobené krviprelievanie, no v stredu vôbec prvýkrát hovorili aj o potravinovej kríze, ktorá s konfliktom na Ukrajine súvisí.



Ukrajina sa podľa Reuters zúfalo snaží exportovať svoje rozsiahle zásoby obilia, a to pozemnou, vodnou aj železničnou dopravou, aby pomohla odvrátiť potravinovú krízu. Kyjev však nebude schopné vyviesť potrebné množstvo obilia, pokiaľ Rusko neprestane blokovať ukrajinské čiernomorské prístavy.



Organizácia Spojených národov, podľa ktorej sa zhoršuje celosvetová potravinová kríza, sa snaží vyrokovať dohodu o odblokovaní ukrajinského vývozu obilia.



Západné krajiny však obviňujú Rusko, že blokovaním ukrajinských prístavov sa snaží žiadať od sveta výkupné. Ruský prezident Vladimir Putin totiž minulý týždeň počas telefonátu s talianským premiérom Mariom Draghim uviedol, že Moskva je pripravená "výrazne prispieť" k odvráteniu hroziacej potravinovej krízy vývozom obilia a hnojív, ak Západ odvolá sankcie uvalené na Rusko.