Pápež František: S utrpením Ukrajincov by sme sa nemali zahrávať

Vatikán 24. septembra (TASR) - Pápež František kritizoval v sobotu obchodovanie so zbraňami v súvislosti s vojnou na Ukrajine, pričom poukázal na to, že nie je správne sa zahrávať s utrpením Ukrajincov. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News.



Pápež takto reagoval na otázku, či nie je frustrovaný z toho, že jeho snahy o mier zatiaľ neuspeli. "Zdá sa mi, že záujmy v tejto vojne sa netýkajú len ukrajinsko-ruského problému ale aj predaje zbraní, obchodu so zbraňami," uviedol pápež v lietadle počas návratu z návštevy francúzskeho prístavného mesta Marseilles.



František sa takto vyjadril po tom, čo poslal svojho mierového vyslanca talianskeho kardinála Matteoa Zuppiho do Kyjevu, Moskvy a Washingtonu, aby sa tam stretol s tamojšími lídrami, pripomína Sky News.



"S utrpením týchto ľudí by sme sa nemali zahrávať. Musíme im pomôcť veci vyriešiť... Vidím, že niektoré krajiny sa teraz sťahujú späť a nechcú dať (Ukrajine) zbrane. Začína sa proces, v ktorom budú Ukrajinci určite mučeníci a to nie je pekné," povedal pápež.



Podľa Sky News takto František naznačil, že niektoré krajiny sa s Ukrajinou zahrávajú hry, keď jej najskôr poskytnú zbrane a potom zo svojich záväzkov odstúpia.



Médiá požiadali hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho o objasnenie Františkových slov, pričom Bruni uviedol, že pápež nezajímal stanovisko k tomu, či krajiny majú alebo nemajú posielať Ukrajine zbrane alebo či majú prestať s ich posielaním.



"Išlo o reflexiu dôsledkov zbraňového priemyslu. Pápež... hovoril, že obchodníci so zbraňami nikdy neplatia za následky svojich rozhodnutí, no nechávajú za nich platiť ľudí napríklad Ukrajincov," uviedol Bruni.