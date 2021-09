Pápež František sa dnes stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom

Budapešť 12. septembra (TASR) - Počas krátkej zastávky v maďarskom hlavnom meste Budapešti má pápež František naplánované stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.



Očakáva sa, že na stretnutí sa zdôraznia rozdiely medzi názormi svätého otca a Orbánovou nacionalistickou a protiimigračnou politikou.



Pápež v minulosti kritizoval politických lídrov, ktorí sa pokúšali stavať bariéry v snahe zakázať vstup imigrantov na svoje územie, a v roku 2019 dokonca daroval peniaze na pomoc migrantom v Mexiku, ktorí sa chceli dostať na hranicu s USA.



Zatiaľ čo pápež od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňoval potrebu vítať ľudí utekajúcich pred vojnou a násilím a starať sa o nich bez ohľadu na ich vieru, maďarský premiér bojuje za to, aby sa tí, ktorých označuje ako "nelegálnych migrantov", nedostali do Európy.



Na druhej strane sa Orbánova vláda zastáva prenasledovaných kresťanov na celom svete - čo je téma, pri ktorej by títo dvaja muži mohli nájsť spoločnú reč.



Pápež okrem toho v Budapešti odslúži omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu.