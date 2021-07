Pápež František sa po operácii vrátil do Vatikánu

Zamestnanci Gemmelliho nemocnice zdravia pápeža Františka 11. júla 2021 v Ríme. Foto: TASR/AP

Rím 14. júla (TASR) - Pápež František opustil v stredu nemocnicu v Ríme a desať dní po operácii hrubého čreva sa vrátil do Vatikánu. Informuje o tom agentúra AP.Svedkovia uviedli, že videli vozidlo odvážajúce pápeža z Univerzitnej nemocnice Agostina Gemelliho v talianskej metropole v stredu v dopoludňajších hodinách. Po príchode do Vatikánu vystúpil z auta, aby pozdravil svojich priaznivcov.Osemdesiatštyriročnému pápežovi 4. júla odstránili časť hrubého čreva z dôvodu jeho zúženia. Plánovaný zákrok absolvoval v celkovej anestéze. Išlo o prvú vážnejšiu operáciu Františka od jeho nástupu do funkcie v roku 2013.Pápež bude mať niekoľko týždňov na zotavenie predtým, než v septembri začne opäť cestovať, pripomína AP. V polovici septembra plánuje navštíviť Maďarsko a Slovensko, následne nakrátko zavíta do škótskeho Glasgowu, kde sa v novembri plánuje zúčastniť na klimatickej konferencii COP 26.Prvýkrát sa na verejnosti po operácii objavil v nedeľu, keď z balkóna nemocnice na desiatom poschodí pozdravil veriacich a viedol modlitbu Anjel Pána. V utorok popoludní navštívil oddelenie pediatrie, kde sú hospitalizovaní detskí pacienti s rakovinou. Oddelenie sa nachádza na rovnakom poschodí ako časť určená pápežovi.František, ktorému v mladosti pre infekciu odstránili hornú časť pľúc, je okrem toho v dobrom zdravotnom stave, uzatvára AP.