Pápež František sa pomodlil za obete jadrovej bomby v Hirošime

Hirošima 24. novembra (TASR) - Pápež František odsúdil v nedeľu počas návštevy japonského mesta Hirošima jadrové zbrane a ich používanie označil za "zločin". Pápež zároveň pri tejto príležitosti vyzval na koniec jadrových zbraní ako takých, píše agentúra AFP.



"Využívanie atómovej energie na účely vojny je dnes, viac než kedykoľvek predtým, zločinom nielen proti dôstojnosti ľudských bytostí, ale aj proti akejkoľvek možnej budúcnosti nášho spoločného domova," povedal František pri pamätníku v Hirošime a pomodlil sa za obete zhodenia jadrovej bomby. Pápež si na tomto mieste vypočul aj osobné svedectvá tých, ktorí jadrový útok prežili.



Pred Hirošimou navštívil v nedeľu aj Nagasaki, teda obe mestá, na ktoré v auguste 1945 zhodili Spojené štáty jadrové bomby. Tieto útoky si spolu vyžiadali najmenej 214.000 mŕtvych a prispeli k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pricestoval do Japonska v sobotu v rámci svojho ázijského turné, pričom už krátko po pristátí v Tokiu apeloval v prospech spoločných opatrení na úplné odstránenie jadrových zbraní.



V pondelok sa hlava katolíckej cirkvi stretne s cisárom Naruhitom, premiérom Šinzóom Abem a na štadióne v Tokiu bude celebrovať omšu.



Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.



Ide o tretiu pápežovu cestu do Ázie a jeho 32. zahraničnú cestu. Prichádza ho do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia.