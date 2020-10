Pápež František sa stretol s kardinálom Pellom

Vatikán 12. októbra (TASR) - Pápež František sa v pondelok stretol s austrálskym kardinálom Georgeom Pellom, ktorý sa 30. septembra vrátil do Ríma po prvý raz od svojho uväznenia a následného oslobodenia spod obvinení týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých. Informovala o tom agentúra AFP.



Pápež sa so 79-ročným Pellom stretol počas súkromnej audiencie, uviedol Vatikán bez ďalších podrobností. To, či bude Pell vo Vatikáne poverený novou funkciou, bezprostredne jasné nebolo. "(Stretnutie) prebehlo veľmi dobre," povedal Pell novinárom pred svojou rezidenciou pri Vatikáne, uviedla agentúra Reuters.



Austrálsky najvyšší súd zbavil Pella v apríli obvinení zo zneužívania dvoch 13-ročných členov chlapčenského speváckeho zboru, ku ktorým malo dôjsť v 90. rokoch minulého storočia, keď Pell pôsobil ako arcibiskup v meste Melbourne. Za vinného bol kardinál v tomto prípade uznaný v decembri 2018.



Pell obvinenia popieral a súd v apríli vyhovel jeho druhému odvolaniu. Pell, ktorý od roku 2014 pôsobil ako pápežov "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne, strávil vo väzení 13 mesiacov.



Kardinál stále čelí civilnej žalobe, ktorú podal otec jedného z údajne kardinálom zneužitých z chlapcov.