Pápež František sa stretol s veriacimi v pútnickom mieste Fatima

Fatima/Lisabon 5. augusta (TASR) - Pápež František sa v sobotu v portugalskom pútnickom mieste Fatima stretol s 200.000 veriacimi z celého sveta. Pricestoval tam v rámci Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa konajú v portugalskom hlavnom meste Lisabon. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Osemdesiatšesťročný František priletel do Fatimy vrtuľníkom, pozdravil zhromaždených veriacich a následne sa s chorými a zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi pomodlil ruženec v kaplnke postavenej na mieste, kde sa podľa katolíckej cirkvi v roku 1917 trom deťom zjavila Panna Mária.



Pápež sa tiež prihovoril zhromaždeným pútnikom. V prejave zopakoval výzvy na vytvorenie "inkluzívnej cirkvi". Vyhlásil, že kaplnka, v ktorej sa nachádzajú, "je akoby obrazom cirkvi – nemá dvere a víta všetkých".



Agentúra AFP pripomína, že pápež už druhý deň po sebe nepoužil pripravený prejav, ale mladým sa prihovoril vlastnými slovami. Vatikán uviedol, že v piatok sa tak stalo v dôsledku ťažkostí so zrakom. Vo Fatime však František pripravený príhovor nepoužil zámerne.



Pápež v stredu dopoludnia priletel do portugalskej metropoly Lisabon na Svetové dni mládeže, na ktorých by sa mal podľa očakávaní celkovo zúčastniť až milión mladých ľudí z celého sveta. SDM sa spravidla konajú každé tri roky a ide o vôbec najväčšie podujatie organizované katolíckou cirkvou.



V rámci lisabonských SDM sa konajú koncerty, bohoslužby či prednášky. Podujatie vyvrcholí bohoslužbou na predmestí portugalskej metropoly.