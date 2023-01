Pápež František sa vo Vatikáne stretol s hongkonským kardinálom

Hongkong/Vatikán 7. januára (TASR) - Pápež František prijal tento týždeň na súkromnej audiencii vo Vatikáne 90-ročného hongkonského kardinála Josepha Zena, ktorý pricestoval do Vatikánu, aby sa zúčastnil na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI.



Práve tento pápež Zena v roku 2006 vymenoval za kardinála. Podľa TASR o tom informovali spravodajský web Vatican News a agentúra AFP.



Kardinála Zena, jedného z najvyššie postavených katolíkov v Ázii, momentálne v Hongkongu vyšetrujú na základe zákona o národnej bezpečnosti v súvislosti s aktivitami v medzičasom rozpustenej nadácii na pomoc účastníkom prodemokratických demonštrácií.



Zen tak patrí medzi desiatky aktivistov, ktorí v Hongkongu čelia trestnému stíhaniu, keďže Čína po masových a často aj násilných protestoch v roku 2019 potláča v bývalej britskej kolónii každý prejav nesúhlasu so svojou politikou.



V rámci vyšetrovania vo veci podozrenia zo spolčenia so silami v zahraničí kardinálovi zhabali pas. Na pohreb Benedikta XVI. ho úrady pustili, ale Hongkong mohol opustiť len na päť dní – v sobotu už musel z Vatikánu odcestovať.



Agentúra AFP pripomenula, že Zen pred časom obvinil Vatikán, že "zradil" čínsku podzemnú cirkev, a to tým, že pápež František sa snažil zlepšiť vzťahy Svätej stolice s Pekingom.



Vatikán totiž v roku 2018 uzavrel s Pekingom tajnú dohodu, ktorá umožňuje Číne vybrať si kandidátov na biskupov a následne ich nechať schváliť Rímom. Zen bol otvoreným kritikom tejto dohody. Jej platnosť však vlani obnovili.



Zen v roku 2020 požiadal o stretnutie s pápežom, ale dostal zamietavú odpoveď. Ich posledná súkromná schôdzka sa uskutočnila v roku 2018.



Na tohtotýždňovom stretnutí sa Zen poďakoval Františkovi za to, že v roku 2021 vymenoval jezuitu Stephena Chowa do čela hongkonskej katolíckej diecézy, čím mesto získalo "dobrého biskupa", uviedol časopis jezuitskej rehole America.



Zen na piatkovom stretnutí s pápežom hovoril aj o návšteve a krste niektorých väzňov v hongkonských väzniciach, dodala AFP.