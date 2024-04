Pápež František sa zúčastní na zasadnutí G7 o umelej inteligencii

Rím 26. apríla (TASR) - Pápež František sa zúčastní na pracovnom zasadnutí o umelej inteligencii, ktoré sa uskutoční v júni na summite G7 v Taliansku. Informovala o tom v piatok talianska premiérka Giorgia Meloniová a dodala, že vôbec prvýkrát v histórií sa pápež zúčastní na takýchto stretnutiach v rámci G7. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Františkova prítomnosť podľa talianskej premiérky prispeje rozhodujúcim spôsobom k definovaniu regulačného, etického a kultúrneho rámca pre umelú inteligenciu.



Pápež sa v minulosti snažil ovplyvniť rozvoj umelej inteligencie, keď vyzval na uzavretie celosvetovej zmluvy, ktorá by zabezpečila etické využívanie tejto technológie. V decembri minulého roka zverejnil šesťstranové posolstvo, v ktorom varoval pred nebezpečenstvami umelej inteligencie vrátane dezinformácií a zasahovania do volieb.



Obavy týkajúce sa umelej inteligencie vzrástli koncom roka 2022, keď bol sprístupnený softvér ChatGPT a ľudia ho začali vo veľkom využívať. Používateľov mimoriadne zaujal schopnosťou jasne odpovedať na zložité otázky, písať básne či prejsť vedomostným testom.



Summit G7, na ktorom sa stretnú vedúci predstavitelia Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov, sa bude konať v regióne Apúlia na juhovýchode Talianska od 13. do 15. júna.