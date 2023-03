Pápež František si dokáže predstaviť zrušenie kňazského celibátu

Vatikán 10. marca (TASR) - Pápež František si v zásade dokáže predstaviť zrušenie kňazského celibátu. Zároveň však pochybuje, že by prípadné zrušenie celibátu priviedlo viac mužov ku kňazstvu. Povedal to v rozhovore pre argentínsky spravodajský portál Infobae, informuje TASR na základe piatkovej správy servera Vatican News.



Pápež poznamenal, že vo všetkých východných katolíckych cirkvách sú kňazi mimo mníšskych rádov väčšinou ženatí. Na otázku, či je teda celibát možné prehodnotiť, najvyšší pontifex odvetil: "Áno."



Poukázal na to, že v latinskej cirkvi je celibát disciplinárnou otázkou. "Nie je večný ako kňazstvo," vysvetlil.



Pápež sa v rozhovore tiež vyslovil za otvorený prístup cirkvi ku homosexuálom. Na otázku, či by takýmto osobám dal eucharistiu, povedal: "Veľkú odpoveď dal Ježiš: všetci. Všetci. Všetci dovnútra."