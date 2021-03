Pápež František si uctil obete masakra v kostole v Bagdade

Bagdad 5. marca (TASR) - Pápež František si v piatok v Bagdade uctil obete jednej z najbrutálnejších masakrov kresťanov v Iraku, ktorú spáchali islamskí militanti. Pápež vyhlásil, že ich smrť je pripomienkou toho, že násilie je nezlučiteľné s pravým náboženským učením. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Keď František vchádzal do Kostola Panny Márie Vykupiteľky v Bagdade, privítali ho nadšene piesňou a náhrdelníkom zo žltých a bielych kvetov. Do Iraku pricestoval len niekoľko hodín predtým ako vôbec prvá hlava katolíckej cirkvi.



František sa potom v kostole modlil. Práve tam islamskí extrémisti 31. októbra 2010 pri útoku zastrelili 58 ľudí - z nich 48 bolo katolíkov. Vatikán uvažuje nad ich blahorečením (beatifikáciou) ako "mučeníkov", čo je prvý krok k prípadnému vyhláseniu za svätých. Na oltári, pri ktorom mal František príhovor, boli vystavené ich fotografie.



Na tomto stretnutí s irackými kňazmi, seminaristami a rádovými sestrami František povedal: "Ich smrť je silnou pripomienkou, že podnecovanie k vojne, nenávistné postoje, násilie alebo prelievanie krvi sú nezlučiteľné s pravým náboženským učením."



František uviedol, že irackí kresťania trpia dlhoročnou vojnou, ekonomickými ťažkosťami a prenasledovaním. Vyzval ich však, "aby vytrvali, lebo tak zaistia, že iracká kresťanská komunita, aj keď je malá ako semienko horčice, bude naďalej obohacovať život spoločnosti ako celku".



Osemdesiatštyriročnému pápežovi pomohol vyjsť hore schodmi do kostola asistent. Zdalo sa, že chôdzu mu opäť sťažujú bolesti spôsobené zápalom sedacieho nervu. Pred katedrálou stáli stovky príslušníkov irackých bezpečnostných síl v čiernych uniformách a s ľahkými zbraňami. Vytvárali tesný kordón, aby zabránili ľuďom pohybovať sa v blízkom okolí.