Pápež František: Transsexuáli sú Božie deti

Rím/Vatikán 4. augusta (TASR) - Pápež František v rozhovore pre španielsky portál Vida Nueva povedal, že transsexuáli sú tiež Božie deti. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry ANSA.



"Jedna skupina transsexuálov prišla prvýkrát do Vatikánu a videli ma. Odchádzali s plačom a vysvetlili mi to tým, že som im podal ruku a pobozkal ich," povedal pápež. "Akoby som pre nich urobil niečo výnimočné. Ale oni sú Božie deti," dodal František.



Rozhovor pápež poskytol pre španielsky portál Vida Nueva ešte pred príchodom do portugalského Lisabonu na Svetové dni mládeže (SDM) 2023 tento týždeň.



Pápež v tom istom rozhovore oznámil, že kardinál Matteo Zuppi, jeho mierový vyslanec pre Ukrajinu a predseda Konferencie biskupov Talianska, navštívi Peking. Zuppi už navštívil Kyjev, Moskvu a Washington, kde viedol rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine.