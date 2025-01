Pápež František: Trumpove masové deportácie by boli kalamitou

Vatikán 20. januára (TASR) - Pápež František v nedeľu vyhlásil, že rozsiahle deportácie nelegálnych migrantov z USA, ktoré prisľúbil novozvolený americký prezident Donald Trump, by boli "kalamitou". Informovala o tom agentúra AFP.



Trump, ktorý sa vráti do Bieleho domu v pondelok, avizoval tvrdý postoj v otázke približne 11 miliónov nelegálnych migrantov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch.



"Ak je to pravda, bude to kalamita," povedal František v rozhovore pre taliansku televíziu Nove a dodal, že deportácie zasiahnu tých najchudobnejších a najzraniteľnejších.



Trump prisľúbil "najväčšiu operáciu" v oblasti masových deportácií "v americkej histórii", avšak akýkoľvek deportačný program sa stretne so zákonnými prekážkami ako aj s potenciálnymi odmietnutiami zo strany iných krajín prijať deportovaných migrantov, píše AFP.



František kritizoval Trumpa pre jeho anti-imigračnú politiku už počas jeho prvého funkčného obdobia v minulosti. Keď sa Svätého otca novinári pýtali na jeho postoj k Trumpovej anti-imigračnej politike vo februári roku 2016, odpovedal: "Ten, kto chce iba stavať múry namiesto mostov - a je jedno kto to je - nie je kresťan."