Pápež František: Koľko násilia je namierené proti ženám. Stačilo

Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež František vo svojom prvom príhovore nového roka vyzval v sobotu na ukončenie násilia páchaného na ženách, ktoré je "veľkou urážkou Boha". Uviedol to počas bohoslužby vo vatikánskej Bazilike sv. Petra, píše agentúra Reuters.



Najvyšší pontifex v novoročnej homílii vyzdvihol materstvo a úlohu žien v spoločnosti. "Keďže matky darujú život a ženy udržiavajú svet pohromade, vynaložme všetci väčšie úsilie na podporu matiek a ochranu žien," povedal Svätý Otec počas novoročnej svätej omše pri príležitosti sviatku Panny Márie Bohorodičky. "Koľko násilia je namierené proti ženám! Stačilo! Ublížiť žene znamená uraziť Boha, ktorý zo ženy prevzal našu ľudskosť," dodal. Ako uvádza Reuters, išlo o jednu z najnaliehavejších pápežových výziev na ukončenie násilia voči ženám.



V rámci sobotňajšej bohoslužby pápež predniesol i posolstvo k Svetovému dňu pokoja. Zdôraznil v ňom, že národy by mali presmerovať financie vynaložené na zbrojenie na investície do vzdelávania. Odsúdil tiež rastúce vojenské výdavky na úkor sociálnych služieb.



Od vypuknutia pandémie COVID-19 pred takmer dvoma rokmi sa František už viackrát vyslovil proti domácemu násiliu páchanému na ženách. V mnohých krajinách totiž zaznamenali v dôsledku lockdownov nárast prípadov násilia v domácom prostredí.



Podľa agentúry Reuters vyzeral byť v sobotu pápež František v dobrej kondícii - napriek tomu, že v piatok sa síce večer v Bazilike svätého Petra osobne zúčastnil na prvých vešperách novoročného sviatku Bohorodičky, avšak obrad neviedol, ako má vo zvyku. Nemal preto na sebe ani liturgický odev. Vatikán tento pápežov krok nezdôvodnil.



Pápež má pre problémy s ischiasom (zápalom sedacieho nervu) ťažkosti pri chôdzi a státí. Okrem toho mu v mladosti pre infekciu odstránili hornú časť pľúc.