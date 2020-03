Pápež František udelí v piatok mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi

Vatikán 22. marca (TASR) - Pápež František v nedeľu oznámil, že tento týždeň udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu), ktoré sa tradične udeľuje iba v čase Vianoc a Veľkej noci. Vyzval tiež kresťanov na celom svete, aby sa v stredu na poludnie stredoeurópskeho času zastavili a pomodlili sa spolu Otčenáš v reakcii na krízu týkajúcu sa nového koronavírusu.



František to povedal vo svojej knižnici v Apoštolskom paláci počas nedeľnej modlitby Anjel Pána, ktorú veriaci mohli sledovať na internete alebo v televízii.



Pápež uviedol, že mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi udelí v piatok večer z prázdneho vatikánskeho Námestia sv. Petra. Námestie je uzavreté v rámci karantény v Taliansku, ktoré sa snaží dostať pod kontrolu šírenie koronavírusu, pripomína agentúra Reuters s tým, že v krajine už chorobe COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo už takmer 5000 ľudí.



"Chceme reagovať na pandémiu tohto vírusu univerzálnosťou modlitby, súcitu a láskyplnosti. Zostaňme jednotní," vyzval pápež František.