Pápež František udržiaval vzťahy s predstaviteľmi iných náboženstiev

Vatikán 21. apríla (TASR) - Zosnulý pápež František počas svojho viac ako 12-ročného pontifikátu udržiaval vzťahy aj s predstaviteľmi ostatných svetových náboženstiev. Ako prvý pápež navštívil Arabský polostrov, odsudzoval antisemitizmus a udržiaval priateľské vzťahy s rabínmi aj imámami. Pripomenul to portál Vatican News, píše TASR.



František ako prvý pontifik v histórii navštívil v roku 2019 Arabský polostrov. V metropole Spojených arabských emirátoch Abú Zabí podpísal dokument odsudzujúci násilie vrátane nábožensky orientovaného. Podpísal ho spolu s Ahmadom Muhammadom Tajjibom, veľkým imámom káhirskej mešity al-Azhar, najprestížnejšieho strediska sunnitského islamského učenia v Egypte. Pápež vtedy uviedol, že obaja náboženskí lídri chcú vyslať "jasný a rozhodný" signál, že medzi kresťanským a islamským svetom je možný rešpekt a dialóg.



Tajjib v pondelok vyjadril smútok nad úmrtím Františka, ktorého označil za „humanitárnu ikonu, ktorá nešetrila úsilím brániť najslabších a podporovať dialóg medzi rôznymi náboženstvami a kultúrami“.



Napriek bezpečnostným výzvam a pandémii ochorenia Covid-19 František ako prvý pápež absolvoval návštevu Iraku, počas ktorej sa stretol aj s najvyššou autoritou irackých šiitských moslimov, ajatolláhom Alím Sístáním.



František sa počas svojho pontifikátu stretol aj s predstaviteľmi budhistov na návšteve krajín ako Thajsko, Srí Lanka alebo Mongolsko.



Podľa Vatican News mal blízko k židovským duchovným. Jeho dlhoročným priateľom bol Abraham Skork, emeritný rabín latinskoamerického rabínskeho seminára v Buenos Aires. František navštívil synagógy v Ríme, New Yorku a ďalších mestách a často kategoricky odsudzoval antisemitizmus. Podobne ako jeho predchodcovia uznal hrôzy, ktorými si židovský ľud prešiel a odsúdil holokaust.



Počas svojho pontifikátu sa František osobne zúčastňoval na mnohých medzináboženských summitoch. V roku 2022 vycestoval do Kazachstanu na siedmy kongres lídrov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa konal v Astane a bol zameraný na medzináboženský dialóg.