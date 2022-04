Pápež František uviedol, že sa v júni nestretne s patriarchom Kirillom

Vatikán 22. apríla (TASR) - Plány na zorganizovanie stretnutia pápeža Františka s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom, ktoré sa malo uskutočniť v júni v Jeruzaleme, boli pozastavené. Uviedol to sám František v rozhovore pre argentínske noviny La Nación. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



František v rozhovore povedal, že plán na usporiadanie stretnutia s Kirillom bol "pozastavený", pretože vatikánsky diplomati oznámili, že takéto stretnutie "by mohlo v tejto chvíli spôsobiť veľa zmätku".



Agentúra Reuters ešte 11. apríla priniesla informáciu, že Vatikán zvažuje predĺženie pápežovej cesty do Libanonu v dňoch 12.–13. júna o jeden deň, aby sa František mohol stretnúť s Kirillom 14. júna v Jeruzaleme.



Podľa Reuters môže zrušenie plánov na stretnutie súvisieť s tým, že patriarcha moskovský a celej Rusi podporuje inváziu na Ukrajinu.



Kirill, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, svojimi vyhláseniami aj v minulosti ospravedlňoval kroky Ruska. Patriarcha dokonca prirovnal Putinovu vládu k Božiemu zázraku.