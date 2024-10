Pápež František v encyklike odsudzuje svet, ktorý stráca srdce

Vatikán 25. októbra (TASR) - Pápež František vo štvrtok vydal štvrtú encykliku svojho pontifikátu, nesie názov "Dilexit nos" (Miloval nás). Odsúdil v nej svet, ktorý "stráca srdce", a to v čase globálnych nepokojov poznačených "vojnami, sociálno-ekonomickými rozdielmi a využívaním technológií ohrozujúcich našu ľudskosť", informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AP.



Dokument má 220 očíslovaných odsekov a na oficiálnej stránke Vatikánu je zverejnený v ôsmich jazykoch - latinčina ako oficiálny jazyk rímskokatolíckej cirkvi medzi nimi nie je.



Táto sociálna encyklika vyzýva veriacich, aby rozjímali o Ježišovej láske vo svete, v ktorom konzum a algoritmy zatieňujú ľudskosť. Pápež v dokumente, od ktorého sa tradične očakáva nadčasový charakter, neuvádza konkrétne príklady globálnych nepokojov, avšak v homíliách, týždenných modlitbách a na svojich cestách po svete často spomína vojnu na Ukrajine či v Pásme Gazy.



František často prosí o modlitby za "umučených" ľudí na Ukrajine a nedávno spomenul "neľudské útoky" v Pásme Gazy. V tomto blízkovýchodnom konflikte zastáva skôr vyvážený postoj, keď popri utrpení Palestínčanov často spomína aj Izrael a rukojemníkov, ktorých zadržiava militantné hnutie Hamas.



V encyklike pápež hovorí, že neschopnosť vnímať utrpenie ľudí na oboch stranách konfliktov "je znakom sveta, ktorý sa stal bezcitným".



"Súc svedkami nových vojen za spoluúčasti, tolerancie alebo ľahostajnosti iných krajín, ale aj malicherných mocenských bojov o stranícke záujmy, môžeme dospieť k záveru, že náš svet stráca srdce," napísal.



Pápež varoval, že konzumná spoločnosť "ovládaná hektickým tempom a bombardovaná technológiami nemá trpezlivosť zaoberať sa pochodmi, ktoré si vyžaduje vnútorný život".



Podľa neho algoritmy odhalili, že "naše myšlienky a vôľa sú oveľa uniformnejšie, ako sme si doteraz mysleli, sú teda ľahko predvídateľné a tak aj manipulovateľné".



"V ére umelej inteligencie nesmieme zabudnúť, že poézia a láska sú nevyhnutné pre záchranu našej ľudskosti," tvrdí 87-ročný František.



Encykliky sú najvýraznejšími prostriedkami, ktorými pápež tlmočí svoje učenie. Ich názov tradične vychádza z prvých dvoch slov predmetného dokumentu. Prvé dve slová z najnovšej Františkovej encykliky sú citátom z Listu apoštola Pavla Rimanom: "Sed in his omnibus superamus propter eum qui dilexit nos" (Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miloval).



Plný názov dokumentu znie: "Miloval nás - o ľudskej a božskej láske Srdca Ježišovho".



Blízky spolupracovník pápeža arcibiskup Bruno Forte označil túto encykliku za "naozajstné zhrnutie toho, čo pápež František kedy povedal alebo si želá povedať našim bratom v ľudskosti".