Pápež František v Grécku upozornil na rozkol v EÚ pri otázke migrácie

Atény 4. decembra (TASR) - Európu v otázke migrácie rozdeľuje "nacionalistický egoizmus", uviedol v sobotu pápež František v prejave v Aténach na začiatku svojej trojdňovej návštevy Grécka. Informovala o tom agentúra AFP.



Príčinou nedostatku koordinácie migrácie sú nacionalistické rozkoly v Európskej únii (EÚ), povedal pápež na stretnutí s gréckymi predstaviteľmi vrátane podpredsedu Európskej komisie (EK) Margaritisa Schinasa, gréckej prezidentky Kateriny Sakellaropulovej a premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Európska komunita podľa Františka pokračuje vo váhaní a "občas sa javí zablokovaná a nekoordinovaná" miesto toho, aby bola "motorom solidarity" v otázke migrácie.



Pápež sa dlhodobo vyslovuje na podporu utečencov a v nedeľu sa vráti na ostrov Lesbos, ktorý naposledy navštívil v roku 2016 v počiatočných rokoch migračnej krízy, píše AFP.



Návšteva 84-ročného Františka v gréckej metropole je prvou pápežskou návštevou od roku 2001, keď tak urobil Ján Pavol II. Vtedajšia cesta Jána Pavla II. bola prvou pápežskou návštevou Atén od schizmy medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou v roku 1054.



František do Atén priletel po dvojdňovej návšteve Cypru. V gréckom hlavnom meste zvýšili bezpečnostné opatrenia v súvislosti s očakávanými protestmi pravoslávnych radikálov, v radoch ktorých pretrvávajú silné protipápežské nálady. V uliciach Atén nasadili na monitorovanie situácie do 2000 policajtov. Úrady zakázali protesty v centre Atén.



"Vrúcne túžim stretnúť vás všetkých, všetkých, nielen katolíkov, ale vás všetkých," uviedol pápež v posolstve predtým, než sa vydal na cestu, ktorá sa začala vo štvrtok návštevou Cypru. "Stretnutím s vami uhasím svoj smäd pri prameňoch bratstva," dodal.



Podľa gréckeho spravodajského servera Ekathimerini.com pápež vo svojom prejave varoval aj pred "ústupom demokracie" v Európe a vo svete. "Toto je rodisko demokracie. Dnes je ústup demokracie nielen na starom kontinente. Účasť každého je nevyhnutná nielen pre dosiahnutie cieľov, ale aj preto, že odhaľuje, kto sme," uviedol.



Neskôr sa má pápež stretnúť s aténskym arcibiskupom Ieronymom II. a vedúcimi predstaviteľmi gréckej pravoslávnej cirkvi. Späť do Ríma odletí v pondelok.