Pápež František v júli navštívi Kanadu, potvrdil Vatikán

Vatikán 23. júna (TASR) - Pápež František absolvuje v júli návštevu Kanady, tak ako to bolo pôvodne naplánované, a to aj napriek svojim zdravotným problémom. Jeho cestu vo štvrtok potvrdil Vatikán, informuje tlačová agentúra AFP.



Návšteva sa uskutoční 24. – 30. júla, pričom hlava katolíckej cirkvi zavíta do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit. Očakáva sa, že pápež sa stretne s domorodými obyvateľmi, ktorí prežili zneužívanie na cirkevných internátnych školách.



František (85) v uplynulých mesiacoch zrušil účasť na mnohých podujatiach vzhľadom na pretrvávajúce bolesti pravého kolena, ktoré ho donútili používať invalidný vozík.



Zmienené zdravotné problémy boli aj dôvodom odkladu jeho plánovaných ciest do Južného Sudánu, Konžskej demokratickej republiky a Libanonu, ktoré sa mali uskutočniť v júni a začiatkom júla, ale lekári mu ich neodporučili.



Pápežova cesta do Kanady je však dôležitým krokom v úsilí reagovať na škandál týkajúci sa sexuálneho zneužívania detí duchovnými a desaťročí utajovania týchto skutkov. Očakáva sa, že František zopakuje ospravedlnenie, ktoré v apríli vo Vatikáne predniesol kanadským delegáciám.



V rámci vládnej politiky násilnej asimilácie v Kanade od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia umiestnili do 139 internátnych škôl 150.000 detí pôvodných obyvateľov.



Mesiace alebo roky strávili v odlúčení od svojich rodín, jazyka a kultúry, pričom mnohé z nich fyzicky alebo sexuálne zneužívali zamestnanci týchto inštitúcií.



Predpokladá sa, že tisíce zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti. Od mája 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili vyše 1300 neoznačených hrobov.