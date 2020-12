Pápež František v marci absolvuje návštevu Iraku

Vatikán/Bagdad 7. decembra (TASR) - Pápež František navštívi v marci budúceho roku Irak. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu po vyše ročnej prestávke, ktorú si vynútila pandémia nového koroanvírusu. Cesta sa uskutoční 5. až 8. marca 2021, oznámil v pondelok hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



"Na pozvanie Irackej republiky a miestnej katolíckej cirkvi vykoná pápež František apoštolskú cestu... od 5. do 8. marca 2021, pričom navštívi Bagdad, rovinu Ur spätú s pamiatkou Abraháma, mesto Arbíl, ako aj Mósul a Karakoš na Ninivskej pláni," uviedol Bruni, z ktorého vyhlásenia citoval server Vatican News.



Podrobný program cesty, ktorý zohľadní aktuálny vývoj pandémie, bude podľa vatikánskeho hovorcu zverejnený až neskôr.



Pápež bol na zahraničnej ceste naposledy v novembri 2019 v Japonsku.



Zámer navštíviť Irak avizoval František už vlani v júni. Iracký prezident Barhám Sálih krátko na to pápeža aj oficiálne pozval na návštevu krajiny. V januári 2020 František prijal Sáliha na audiencii vo Vatikáne, pričom hlavnou témou ich približne 20-minútového stretnutia bola stabilizácia situácie v Iraku.



Iracké ministerstvo zahraničných vecí označilo v pondelok avizovanú návštevu pápeža za "historickú udalosť" a za posolstvo mieru pre Irak i celý blízkovýchodný región.



František sa v prípade uskutočnenia tejto apoštolskej cesty stane prvým pontifikom, ktorý navštívil túto arabskú krajinu. Irak je domovom relatívne početnej kresťanskej menšiny, ktorej príslušníci boli v posledných rokoch prenasledovaní extrémistami z Islamského štátu (IS) a mnohí boli donútení opustiť svoje domovy.